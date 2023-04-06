Генпрокуратуру попросили проверить Диану Арбенину по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить лидера группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

"Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского музыканта, поэтессы, певицы, лидера рок-группы "Ночные снайперы", художника, писательницы, заслуженной артистки Чеченской Республики Дианы Сергеевны Арбениной, которая неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины", – сказано в документе.

В обращении указывается, что Арбенина в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией выступила с концертом, на котором попросила прощения за своих российских коллег, она также сказала о единстве с украинским народом. Кроме того, в апреле 2022 года певица выразила критику конфликта на Украине в своей песне, которую исполнила на концерте в Челябинске.

В документе также указали, что в настоящее время нет информации, куда идут средства Арбениной, которые она получает от гастрольной деятельности.

Бородин в своем обращении указал, что высказывания Арбениной содержат признаки административного правонарушения, которые предусматриваются частью 1 статьей 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан").

На официальном сайте группы "Ночные снайперы", начиная с 10 апреля, опубликована афиша концертов по российским городам. Тур должен завершиться юбилейным концертом 8 июля в Москве.

Ранее стало известно, что в Чебоксарах отменили концерт группы "Ночные снайперы", который был запланирован на 14 апреля. Позже сообщили, что организаторы концерта Дианы Арбениной в Чебоксарах не исполнили свои обязательства, в связи с чем мероприятие отменили. Однако комментария от самой певицы нет.

Также в марте появилась информация, что концерты певца Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, не состоятся. По словам представителей барнаульской площадки "Титов-Арены" Меладзе является запрещенным артистом.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил просьбу в адрес генерального прокурора признать иноагентом Меладзе. Главной причиной является распространившееся в Сети видео, на котором певец во время вечеринки в Дубае поддержал украинский лозунг.



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