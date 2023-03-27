Власти Краснодара отменили запланированный на апрель концерт Ани Лорак

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Краснодаре отменили концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 27 апреля, сообщается на сайте администрации города.

Там отметили, что мэр Краснодара Евгений Наумов поддержал мнение жителей города о необходимости отмены выступления певицы в связи с ее отношением к СВО на Украине.

Лорак должна была выступить во дворце спорта "Олимп", но местные жители оказались против этого из-за высказываний певицы. Кроме того, по словам мэра, нет гарантий, что денежные средства от проведения концерта не будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что концерты певца Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, не состоятся.

ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск" занималась продажей билетов на концерты Меладзе, запланированные на 26 и 30 апреля. На ее сайте указано, что мероприятия были отменены, а сведения о правильном возврате билетов доведены до зрителей.

В Кемерове концерт должен был пройти 27 апреля. Заместитель директора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева заявила, что никаких мероприятий, связанных с Меладзе, площадка не планировала.

СК может проверить причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!