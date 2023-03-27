Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Концерты певца Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, не состоятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концертные организации.

В телеграм-каналах распространялась информация о том, что певец планирует гастроли по России, в частности он хотел посетить города Сибири.

"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", – отметили представители компании ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск".

Компания занималась продажей билетов на концерты Меладзе, запланированные на 26 и 30 апреля. На ее сайте указано, что мероприятия были отменены, а сведения о правильном возврате билетов доведены до зрителей.

В Кемерове концерт должен был пройти 27 апреля. Заместитель директора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева заявила, что никаких мероприятий, связанных с Меладзе, площадка не планировала.

"Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", – сообщили представители барнаульской площадки "Титов-Арены", где концерт должен был состояться 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Меладзе могут признать иноагентом. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил соответствующее обращение в адрес генерального прокурора. Главной причиной является распространившееся в Сети видео, на котором певец во время вечеринки в Дубае поддержал украинский лозунг.

До этого певец опубликовал свой комментарий в связи с инцидентом на вечеринке в Дубае. Он заявил, что находится "вне политики", и выразил надежду на то, что между близкими народами России и Украины установится согласие.



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