Меладзе могут признать иноагентом – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российского артиста Валерия Меладзе могут признать иноагентом. Решение может быть принято уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил соответствующее обращение в адрес генерального прокурора.

Также сообщается, что кандидатура певца уже обсуждалась в министерстве юстиции РФ. Главной причиной является распространившееся в Сети видео, на котором певец во время вечеринки в Дубае поддержал украинский лозунг.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал отобрать у Меладзе все звания.

Парламентарий обратил внимание на то, что Меладзе, присутствуя на вечеринке за рубежом, поддержал украинский лозунг. По мнению Миронова, тот факт, что певец устраивает развлекательные мероприятия за границей, уже говорит о многом.

Однако позже артист заявил, что остается "вне политики". Он также выразил надежду на то, что между близкими народами России и Украины установится согласие.



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