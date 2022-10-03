Милонов жестко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте

16:43
Фото: TACC/Михаил Терещенко
Российский певец Валерий Меладзе и телеведущий и музыкант Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте. Их выступление прокомментировал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, сообщает Общественная служба новостей.
"Удел шакалов – трусливо прятаться в кустах на относительно безопасном расстоянии", – сказал Милонов.
Парламентарий считает, что вскоре артисты осознают, что даже на территории СНГ их популярность в разы меньше, чем в России. Он посоветовал покинувшим страну артистам искать альтернативные способы заработков.
"Угар спал, пришло отрезвление – вы никому там не нужны. Ваши антрепризы продавались только в России, где вы грелись в тепле государственной неги", – добавил депутат.
По информации узбекских СМИ, закрытые концерты с участием Меладзе и Урганта прошли 1 и 2 октября, а стоимость билетов составила около 10 тысяч рублей.
Меладзе и Ургант практически сразу после начала СВО на Украине были вынуждены прекратить выступать в России и ушли из социальных сетей.
В ряде СМИ появились сведения о том, что Иван Ургант вместе с семьей покинул Россию. Сообщалось, что телеведущий находится в Израиле на отдыхе. Комментируя свой отъезд, сам ведущий заявил, что его отпустили в отпуск, при этом он подчеркивал, что скоро вернется.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о недопустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине. Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: