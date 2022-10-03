Милонов жестко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте

Фото: TACC/Михаил Терещенко

Российский певец Валерий Меладзе и телеведущий и музыкант Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте. Их выступление прокомментировал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, сообщает Общественная служба новостей.

"Удел шакалов – трусливо прятаться в кустах на относительно безопасном расстоянии", – сказал Милонов.

Парламентарий считает, что вскоре артисты осознают, что даже на территории СНГ их популярность в разы меньше, чем в России. Он посоветовал покинувшим страну артистам искать альтернативные способы заработков.

"Угар спал, пришло отрезвление – вы никому там не нужны. Ваши антрепризы продавались только в России, где вы грелись в тепле государственной неги", – добавил депутат.

По информации узбекских СМИ, закрытые концерты с участием Меладзе и Урганта прошли 1 и 2 октября, а стоимость билетов составила около 10 тысяч рублей.

Меладзе и Ургант практически сразу после начала СВО на Украине были вынуждены прекратить выступать в России и ушли из социальных сетей.

В ряде СМИ появились сведения о том, что Иван Ургант вместе с семьей покинул Россию. Сообщалось, что телеведущий находится в Израиле на отдыхе. Комментируя свой отъезд, сам ведущий заявил, что его отпустили в отпуск, при этом он подчеркивал, что скоро вернется.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о недопустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине. Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.

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