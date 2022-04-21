Павел Дуров получил гражданство ОАЭ – СМИ

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Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкие к предпринимателю и мессенджеру источники.

После получения последнего документа Дуров стал гражданином сразу четырех стран – России, расположенного на Карибских островах Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

По данным одного из источников, последний паспорт Дуров получил в феврале 2021 года. По его словам, гражданство Сент-Китс и Невис необходимо было предпринимателю в первые годы после эмиграции из России, а документы ОАЭ и Франции он использует для путешествий и деловых поездок.

"Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает восьми процентов", – сказал близкий к мессенджеру источник.

При этом срок действия российского паспорта уже истек, отметил собеседник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать гражданства людей, выступающих против спецоперации на Украине и получающих за это деньги от Запада. Он отметил, что большинство граждан России поддерживают проведение операции, однако есть те, кто ведет себя предательски.

