Ургант прокомментировал сообщения об отъезде из РФ

16:47
Фото: instagram.com/urgantcom
Иван Ургант прокомментировал сообщения об отъезде из России. Телеведущий заявил, что находится в отпуске и скоро вернется в страну.
"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", – написал Ургант в своем Instagram-аккаунте.
Перед этим в ряде средств массовой информации появились сведения о том, что телеведущий вместе с семьей покинул Россию. По некоторым данным, Ургант находится в Израиле на отдыхе. В настоящий момент съемок у телеведущего нет, а дети на каникулах.
Ранее слухи об эмиграции опровергла Алла Пугачева. Певица опубликовала в Instagram видео, в котором пояснила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
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