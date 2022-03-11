Ургант прокомментировал сообщения об отъезде из РФ

Фото: instagram.com/urgantcom

Иван Ургант прокомментировал сообщения об отъезде из России. Телеведущий заявил, что находится в отпуске и скоро вернется в страну.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", – написал Ургант в своем Instagram-аккаунте.

Перед этим в ряде средств массовой информации появились сведения о том, что телеведущий вместе с семьей покинул Россию. По некоторым данным, Ургант находится в Израиле на отдыхе. В настоящий момент съемок у телеведущего нет, а дети на каникулах.

Ранее слухи об эмиграции опровергла Алла Пугачева. Певица опубликовала в Instagram видео, в котором пояснила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.

