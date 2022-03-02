Собчак опровергла слухи о своей эмиграции из России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла свою эмиграцию из России, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Она отметила, что не собиралась никуда сбегать, а просто отправилась в давно запланированный отпуск.

"Я лечу, а не улетаю. У ребенка каникулы, и мы летим в отпуск. Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт", – заявила телеведущая.

Собчак уточнила, что ее супруг Константин Богомолов остался в Москве и продолжил работу в театре.

Кроме того, она выразила мнение, что в настоящее время никак нельзя повлиять на то, что происходит, поэтому можно лишь работать и не наводить панику.

"Вот такие новости. Никакого незапланированного отъезда, все ок", – отметила Собчак.

До этого в интернете появились слухи, что Ксения Собчак в спешке покинула Россию и улетела в Стамбул.

Ранее из-за специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР народный артист России Николай Басков был внесен в список нежелательных лиц Латвии. Глава МИД страны подчеркивал, что для Латвии недопустима пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.