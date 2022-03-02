Собчак опровергла слухи о своей эмиграции из России

02 марта, 18:42
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла свою эмиграцию из России, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Она отметила, что не собиралась никуда сбегать, а просто отправилась в давно запланированный отпуск.
"Я лечу, а не улетаю. У ребенка каникулы, и мы летим в отпуск. Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт", – заявила телеведущая.
Собчак уточнила, что ее супруг Константин Богомолов остался в Москве и продолжил работу в театре.
Кроме того, она выразила мнение, что в настоящее время никак нельзя повлиять на то, что происходит, поэтому можно лишь работать и не наводить панику.
"Вот такие новости. Никакого незапланированного отъезда, все ок", – отметила Собчак.
До этого в интернете появились слухи, что Ксения Собчак в спешке покинула Россию и улетела в Стамбул.
Ранее из-за специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР народный артист России Николай Басков был внесен в список нежелательных лиц Латвии. Глава МИД страны подчеркивал, что для Латвии недопустима пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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