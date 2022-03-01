Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО), сообщает ТАСС. Такое решение принял мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Он объяснил, что потребовал от дирижера недвусмысленно дистанцироваться от операции России на Украине, однако, по его словам, Гергиев не сделал этого.

"Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества", – сказал Райтер.

Гергиев занимал должность главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 года. Контракт с ним был подписан до 2025 года.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.