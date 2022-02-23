Путин и Эрдоган обсудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В время переговоров Путин отметил необходимость принятого решения в условиях агрессии властей Украины.

"Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет", – говорится в сообщении.

Лидеры стран также затронули тему выработки долгосрочных гарантий безопасности. Путин сказал, что разочарован реакцией США и стран НАТО. По его мнению, они пытались проигнорировать законные российские озабоченности и требования.

Путин и Эрдоган договорились о продолжении российско-турецких контактов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины. По его словам, в этой ситуации нужно действовать очень осторожно. Эрдоган добавил, что в Альянсе должны занять четкую позицию по ситуации вокруг России и Украины.

