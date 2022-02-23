Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Турция не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция не может делать выбор в пользу России или Украины. Мы нацелены на такие шаги, которые бы решили этот вопрос, не нанося ущерба нашим связям с этими странами", – приводит слова Эрдогана Anadolu.
По его словам, в этой ситуации нужно действовать очень осторожно.
Президент Турции подчеркнул, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером после переговоров с партнерами по НАТО. Эрдоган добавил, что в Альянсе должны занять четкую позицию по ситуации вокруг России и Украины.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что противоречия между РФ и Турцией по Украине не становятся преградой для Москвы и Анкары для выстраивания двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер пригласил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры. По словам Эрдогана, Зеленский позитивно отнесся к идее трехсторонних переговоров.
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