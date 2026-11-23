Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря и войдет в программу "Зимы в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках сезона москвичам предложат восемь направлений: катание на коньках, бег на лыжах, фитнес, бег, зумбу, йогу, танцевальный фитнес и растяжку. Площадками для тренировок станут дворы, парки и городские спортивные объекты. Всего в городе будет задействовано свыше 110 мест.

На катке в олимпийском комплексе "Лужники" одновременно сможет тренироваться большое число горожан. Участников распределят по группам в зависимости от уровня: можно будет выбрать комфортный темп и шаг за шагом освоить катание. В список площадок также вошли стадион "Авангард", сад имени Н. Э. Баумана, парки "Сокольники" и "Северное Тушино". Для зумбы, йоги, танцевального фитнеса и растяжки определили две локации: павильон № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ и районный центр "Место встречи "София" на Сиреневом бульваре, доме 31.

Катание на коньках организуют более чем на 70 площадках. Тренировки будут идти от двух до четырех раз в день, кроме понедельника. К занятиям допускают взрослых и детей с 10 лет. По будням тренировки преимущественно вечерние, в выходные их будут проводить днем и вечером. Профессиональные тренеры помогут освоить базовые навыки и усовершенствовать технику. На части площадок старт занятий могут отложить до устойчивых минусовых температур.

Фитнес будет идти дважды в неделю. Впервые в зимнем сезоне в программу включили бег в "Лужниках": тренировки запланированы трижды в неделю. Участникам старше 16 лет предложат зумбу, йогу, танцевальный фитнес и растяжку – от одного до двух раз в день, кроме пятницы и воскресенья. Лыжный бег стартует в январе 2027 года при условии устойчивого снежного покрова на трассах. Занятия будут проходить три раза в неделю. Участники научатся классическому и коньковому ходу.

По словам куратора тренеров проекта "Мой спортивный район" Полины Ермошиной, тренировки по бегу в "Лужниках" были продлены по просьбам горожан. Всего зимой в Москве пройдет свыше 16,5 тысячи тренировок. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрав площадку, дату и время тренировки. Организаторы советуют приходить за 5–10 минут до старта в спортивной одежде и обуви.

Ранее сообщалось, что на бесплатных занятиях по зумбе жители столицы разучивают танцевальные комбинации под музыку в стилях сальсы, бачаты и реггетона. Такие тренировки развивают координацию, чувство ритма и пластичность, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и повышают выносливость.

