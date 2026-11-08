Москвичей пригласили на бесплатные занятия зумбой в рамках проекта "Мой спортивный район"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Бесплатные тренировки по зумбе проводят для москвичей старше 16 лет в рамках проекта "Мой спортивный район". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зумба объединяет элементы латиноамериканских танцев и аэробики. Вместо привычных упражнений участники разучивают танцевальные комбинации под музыку в стилях сальсы, бачаты и реггетона.

Такие занятия помогают развивать координацию, чувство ритма и пластичность, укреплять сердечно-сосудистую систему и повышать выносливость. Кроме того, во время тренировок задействуются разные группы мышц и сжигаются калории.

Заниматься можно в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 27) и в районном центре "Место встречи "София" (Сиреневый бульвар, дом 31).

На ВДНХ тренировки проходят по понедельникам с 19:00 до 20:00 и субботам с 10:45 до 11:45, в центре "София" — по понедельникам с 19:00 до 20:00 и субботам с 11:45 до 12:45. Занятия проводят профессиональные инструкторы. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Другие бесплатные спортивные секции работают в Южном административном округе Москвы. Жители могут посещать занятия по плаванию, баскетболу и атлетической гимнастике, сообщается на сайте мэра столицы.

Тренировки по плаванию организованы в бассейнах "Медынский" на Медынской улице, "Волна" на Чертановской улице, "Южный" на Лебедянской улице, а также в спортивном комплексе "Братеево" на Борисовских Прудах. Группы сформированы для взрослых в возрасте от 18 до 44, от 45 до 59 и от 55 до 99 лет. Занятия проходят по будням утром и днем, некоторые начинаются в 6:45.

В спорткомплексе "Братеево" также работает секция баскетбола для детей и подростков. Тренировки рассчитаны на две возрастные группы: от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет.

Занятия по атлетической гимнастике проводят в управлении по развитию массового спорта ЮАО в Россошанском проезде. К ним могут присоединиться подростки от 14 до 17 лет и взрослые в возрасте от 18 до 44, от 45 до 59 и от 55 до 99 лет. Тренировки проходят по будням и субботам утром, днем и вечером.

Записаться в бесплатные секции ЮАО можно на портале "Московский спорт". Количество мест в группах ограничено.

Ранее сообщалось, что все желающие могут бесплатно посетить тренировки по фитнесу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят в парках, на стадионах и в жилых кварталах три раза в неделю. Одна тренировка длится час. Фитнес рассчитан на участников в возрасте 18 лет и старше.