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08 ноября, 17:14

Общество

В ОП РФ поддержали верификацию пользователей сайтов знакомств через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Верификация пользователей сайтов знакомств через портал "Госуслуги" и банковские ID может повысить безопасность таких платформ и защитить их посетителей от мошенников. Эту меру поддержал зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, сообщили РИА Новости.

Он обратил внимание на распространенную схему обмана, при которой злоумышленники представляются успешными предпринимателями или инвесторами в криптовалюту, чтобы завоевать доверие собеседников и похитить их деньги.

"Такая авторизация зачастую не является обязательной, но с помощью фильтров получится найти только тех, кто выбрал усиленную верификацию и вероятно 99,9%, что такой собеседник не является аферистом", – сказал Машаров.

Кроме того, отдельные сервисы используют искусственный интеллект для проверки новых аккаунтов и автоматической блокировки подозрительных профилей. Машаров полагает, что таких мер достаточно для обеспечения безопасности пользователей.

Вместе с тем он отметил, что некоторые сайты знакомств до сих пор не используют инструменты выявления мошенников, и посоветовал воздержаться от регистрации на подобных площадках.

Ранее сообщалось, что в российских регионах с июля 2025 года задержали 56 пользователей сервиса знакомств "Дайвинчик" в возрасте от 12 до 24 лет, совершивших преступления под давлением украинских спецслужб. По данным ФСБ, задержанные планировали или совершили поджоги автомобилей правоохранителей, автозаправочных станций, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Только в августе и сентябре 2026 года задержали 10 таких пользователей, включая восемь подростков от 14 до 17 лет, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде областей.

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