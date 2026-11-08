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08 ноября, 16:15

Происшествия

Состояние пострадавшей при стрельбе в Кракове россиянки стабильное

Фото: AP Photo/Beata Zawrzel

Гражданка России, получившая ранение во время стрельбы в Кракове 7 ноября, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Варшаве.

Представитель дипмиссии подтвердил, что женщина жива, и уточнил, что дополнительной информации от польских властей пока не поступало.

По данным РИА Новости, ранение россиянки оказалось нетяжелым, ее жизнь вне опасности. Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что пострадавшую уже перевели из реанимации в обычное отделение больницы.

Стрельба в центре Кракова произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени на улице Славковской. Нападавший открыл огонь по случайным прохожим из проезжавшего автомобиля.

По данным полиции Малопольского воеводства, нападавший действовал один, информацию о втором виновнике и гибели полицейского опровергли. Стрелявшим оказался 25-летний гражданин Польши, одетый по военному образцу, при нем и в его машине нашли несколько единиц оружия и боеприпасов.

Погибли шесть человек. Еще 15 граждан получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских.

Кроме того, в квартире стрелявшего в Островец-Свентокшиском были найдены тела трех человек: гражданина Великобритании и двух польских гражданок. Позднее установили, что это были его родители и 21-летняя сестра. Первоначально ранения на телах были расценены как огнестрельные.

Впоследствии прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту произошедшего, квалифицировав его как терроризм. Премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее терактом. Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил траур в городе до 11 ноября.

При стрельбе в польском Кракове пострадала россиянка

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