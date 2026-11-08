Дело возбуждено после ДТП под Пензой, в котором погибли подросток и девушка

Фото: MAX/"Прокуратура Пензенской области"

Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля и грузовика на федеральной трассе М-5 "Урал" в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

ДТП произошло в ночь на 8 ноября на 762-м километре трассы в Кузнецком районе. По предварительным данным, за рулем машины Lada Priora находился 16-летний житель Кузнецка, а грузовиком Dongfeng управлял мужчина 1991 года рождения.

В прокуратуре Пензенской области причиной аварии назвали выезд на встречную полосу.

"16-летний житель Кузнецка, управляя автомобилем Lada Priora, ... совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем", – говорится в сообщении ведомства.

В аварии погибли 16-летний водитель легкового автомобиля и его 18-летняя пассажирка.

Дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения водителем, у которого не было права управления, что повлекло по неосторожности смерть человека. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства аварии.

В рамках расследования сотрудники СК оценят действия или бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее пять человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после аварии с опрокинувшимся микроавтобусом в Пермском крае. Пострадавшие продолжают лечение в стационаре, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

ДТП случилось вечером 7 ноября на 143-м километре трассы Усолье – Кудымкар, неподалеку от деревни Городище. По данным полиции, водитель микроавтобуса "Газель" не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

