Собянин: новые стандарты градостроительного развития формируют комфортный город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые подходы к градостроительному развитию Москвы позволяют создавать для жителей комфортную городскую среду. Об этом Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

Мэр приурочил свою публикацию ко Всемирному дню градостроительства, который отмечается 8 ноября.

"Мы стремимся создать для людей полноценную, комфортную городскую среду, в которой рядом с домом есть все необходимое для повседневной жизни", – написал Собянин.

Он подчеркнул, что москвичам требуется не просто жилплощадь. По словам градоначальника, столица ежегодно вводит миллионы квадратных метров недвижимости и сотни объектов социальной, транспортной и деловой инфраструктуры.

Однако, как указал мэр, значение имеет не объем строительства сам по себе, а то, что в итоге получают горожане. Ради этого требования к качеству и безопасности жилья, архитектуре зданий, благоустройству и обеспеченности новых районов социальными объектами ужесточают.

В 2024 году в городе ввели минимальные площади для новостроек. В частности, однокомнатная квартира должна быть не меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатная – минимум 44. Такое решение отсекает появление на рынке слишком маленьких квартир, где трудно организовать комфортное пространство, и невозможно перегружать социальную, общественно-деловую и транспортную инфраструктуру новых районов.

Тогда же Москва прекратила согласовывать новые проекты апартаментов. Юридически это нежилая недвижимость, хотя покупают ее для постоянного проживания. При строительстве не нужно предусматривать школы, детские сады и поликлиники по нормативам, действующим для жилых домов. Из-за этого появлялись кварталы с тысячами жильцов без необходимых для жизни объектов – теперь такая ситуация невозможна.

Отдельно была пересмотрена эффективность проектных решений. Для жилых комплексов программы реновации коэффициент полезной площади подняли с 0,65 до 0,75.

Требования изменились и к территориям вокруг домов. В 2026 году поменялись правила расчета площади озеленения и благоустройства новых жилых комплексов. Теперь на каждого жителя должно приходиться не менее 5 квадратных метров благоустроенной территории, в том числе не менее 3,5 квадратных метра зеленых насаждений и 1,5 квадратных метра пространств для отдыха и прогулок.

В марте 2026 года были также установлены единые требования к детским многофункциональным спортивным площадкам. В частности, в зависимости от расположения их минимальная площадь составит от 150 до 380 квадратных метров, а новые стандарты определяют и принципы размещения оборудования ради безопасности детей и удобства занятий спортом.

Дворы и площадки должны быть заложены на стадии проектирования, а не изыскиваться после завершения строительства. Чтобы не повторялась ситуация, когда дома уже распроданы и заселены, а школа или поликлиника только строится, в 2025 году заработал механизм инфраструктурных договоров с застройщиками. Теперь обязательства по созданию социальных объектов закрепляются заранее, а сроки их строительства жестко увязаны со сроками ввода жилья.

Изменился и подход к проектированию школ. Анализ использования площадей показал, что полезные помещения – классы, лаборатории, игровые – теперь занимают не меньше 65% здания вместо прежней половины. Это позволяет не возводить большие неиспользуемые пространства.

Еще одно направление – согласование архитектурно-градостроительных решений (АГР). С августа 2024 года застройщики утверждают облик будущего здания до направления проектной документации на экспертизу, а с апреля 2026 года для этого необходима цифровая информационная модель объекта, показывающая здание в трехмерном формате. Внешний вид, внутренние планировки и технико-экономические показатели оценивают до начала основных проектных работ, поэтому корректировки не требуют потери времени и существенных затрат.

Требования распространяются и на технические сооружения. На новых линиях метро вентиляционные киоски проектируют как элементы благоустройства – с навесами, скамейками, озеленением и местами для отдыха.

Параллельно город упрощает административные процедуры. С 30 сентября 2026 года рассмотрение архитектурного проекта и выдача свидетельства об утверждении АГР объединены в один процесс. После одобрения свидетельство формируется автоматически в течение двух рабочих дней со дня поступления утвержденного протокола, повторно обращаться застройщику не нужно.

В 2024 году почти вдвое – с 25 до 14 рабочих дней – сократили срок оформления земельных прав по двум государственным услугам: предоставлению участков в собственность владельцам зданий и сооружений, а также по бесплатному предоставлению земли в собственность гражданам и юридическим лицам. С августа 2025 года техническое заключение по подземным коммуникациям выдают за 30 рабочих дней вместо прежних 90.

В завершение Собянин поздравил с Всемирным днем градостроительства всех, кто посвятил себя Москве и москвичам.

Ранее мэр заявил, что главным приоритетом Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы является развитие социальной инфраструктуры. В бюджете развития на 2027 год предусмотрено почти 2,9 триллиона рублей.

На АИП направят 1,4 триллиона рублей, а на мероприятия развития – 1,5 триллиона рублей. Сюда входят капремонт, закупка оборудования и подвижного состава, комплексное развитие районов и программа реновации. В 2027–2029 годах планируется завершить строительство, реконструкцию и реставрацию 257 объектов.

