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05 ноября, 12:17

Мэр Москвы

Собянин назвал приоритеты Адресной инвестиционной программы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главным приоритетом Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы является развитие социальной инфраструктуры. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

В бюджете развития на 2027 год предусмотрено почти 2,9 триллиона рублей. На АИП направят 1,4 триллиона рублей, а на мероприятия развития – 1,5 триллиона рублей. Сюда входят капремонт, закупка оборудования и подвижного состава, комплексное развитие районов и программа реновации.

В 2027–2029 годах планируется завершить строительство, реконструкцию и реставрацию 257 объектов. В их числе – 150 образовательных учреждений, 29 медицинских учреждений, один объект социальной защиты населения, 28 объектов культуры и 49 объектов спорта.

Кроме того, продолжится реконструкция действующих школ и медицинских стационаров. В целом около 900 различных объектов планируется построить в Москве за три года.

АИП впервые утверждена на шесть лет – с 2026 по 2031 год. По словам мэра, это позволит точнее прогнозировать сроки ввода транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры и сделает градостроительное развитие более сбалансированным.

Ранее стало известно, что семь столичных жилых домов, фасады которых украшают колонны, приводят в порядок по программе капитального ремонта. Специалисты восстанавливают архитектурный декор, обновляют наружные стены, крыши и инженерные коммуникации, уделяя особое внимание сохранению исторического облика зданий – колоннад, пилястр и капителей.

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