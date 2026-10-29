Архитектурный облик 7 жилых домов с колоннами восстанавливают в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Семь столичных жилых домов, фасады которых украшают колонны, приводят в порядок по программе капитального ремонта. О ходе работ на нескольких объектах рассказали в комплексе городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты восстанавливают архитектурный декор, обновляют наружные стены, крыши и инженерные коммуникации, уделяя особое внимание сохранению исторического облика зданий – колоннад, пилястр и капителей.

Керамические фасады на Давыдковской улице

На Давыдковской улице (дом 5) капитально ремонтируют 25-этажный жилой дом 1984 года постройки. Здание возвели по индивидуальному проекту в стиле советского функционализма: у него сложная геометрия фасадов, первый этаж отделан черной керамической плиткой, а по периметру нижних уровней идут несущие колонны. К торцевой части примыкает соседний корпус.

Основной объем работ связан с восстановлением наружных стен. Отдельного подхода потребовала облицовка декоративной плиткой, выполненная еще на заводе: за десятилетия эксплуатации покрытие частично потеряло первоначальный цвет, а некоторые фрагменты начали разрушаться. Такие участки обновляют по современной технологии с применением полимерцементных смесей и армирующих сеток.

Сначала открытые плоскости промыли, проверили прочность облицовки и сняли отслоившиеся элементы. Затем нанесли состав, который одновременно выполняет армирующую функцию. Сверху уложили декоративную штукатурку и паропроницаемое окрасочное покрытие, а межпанельные швы загерметизировали.

Для оформления выбрали три оттенка: черно-серый, "серое окно" и сигнальный белый. Когда фасадные работы закончатся, мастера приведут в порядок входные группы, балконы и цоколь.

Неоклассицизм в Багратионовском проезде

Второй объект – шестиэтажный г-образный дом в Багратионовском проезде (дом 1, строение 1). Его возвели в 1937 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассицизма.

Стены двух нижних этажей украшают рельефная отделка, оконные наличники и декоративные замковые камни, от верхней части их отделяет выступающий карниз. Еще один карниз проходит между пятым и шестым этажами и дополнен фигурными кронштейнами. По периметру крыши идет завершающий карниз, а балконы оформлены колоннами.

Чтобы сохранить эти особенности, для дома разработали индивидуальный проект и подобрали подходящие отечественные материалы. Работы начались с очистки наружных стен: участки, пострадавшие от влаги, обработали защитными средствами, после чего восстановили отделочный слой и декоративные элементы. Подготовленные поверхности окрасили в исторический оттенок "бежевый натуральный рис".

На финишном этапе приводят в порядок входные группы и цоколь, меняют кровельное покрытие, изношенные стропила и обрешетку, а также прокладывают новую электросеть.

Аркады и колоннады на Большой Дорогомиловской

На Большой Дорогомиловской улице (дом 11) обновляют 10-этажное здание 1941 года постройки, возведенное по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма.

Главный фасад обрамляют угловые башни, нижние этажи оформлены рустом, в верхней части расположены балконы с аркадой и колоннадой, входы подчеркнуты порталами с сандриками, а по периметру проходит венчающий карниз.

Проект, технологии и материалы подобрали с учетом архитектуры здания, а работы ведут поэтапно – ради удобства жителей. Сначала с фасадов удалили старую краску, загрязнения и отслоившуюся штукатурку, затем устранили повреждения и обработали защитными составами участки, на которые воздействовала влага. Элементы архитектурного декора расчистили и восстановили.

Сейчас стены окрашивают, возвращая дому историческую цветовую гамму в оттенках "светло-желтая пшеница" и "серо-бежевый". После завершения отделки отремонтируют цоколь и входные группы, установят новые водосточные трубы.

Кроме фасадных работ, в доме меняют кровельное покрытие, приводят в порядок подвальные помещения и обновляют магистрали электроснабжения, водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Краснопахорском районе Троицкого административного округа стартовала реставрация главного дома усадьбы Михайловское – объекта культурного наследия федерального значения. На первом этапе работ специалисты укрепят фундаменты, устроят отсечную гидроизоляцию и восстановят плоские элементы кровли.