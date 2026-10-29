Похолодание до 0 градусов ожидается в Москве ночью 1 ноября

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Температура воздуха в Москве в ночь на воскресенье, 1 ноября, составит от 0 до 5 градусов Цельсия. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Местами по области возможны заморозки. Днем в столице ожидается около 5–10 градусов, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.

При этом до конца октября осадков не ожидается. Ночью 30-го числа температура воздуха составит 4–6 градусов, днем – 10–12 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, скорость южного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день достигнет 755 миллиметров ртутного столба.

На следующий день давление понизится до 750–752 миллиметров. Ночью столбики термометров покажут 3–5 градусов, днем – 8–10 градусов. Осадков также не предвидится, ветер сменится на восточный. Его скорость окажется в пределах от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что очаги небольшого временного снежного покрова могут появиться в столице после 5–6 ноября. Он объяснил, что после первой декады ноября уменьшающийся световой день и преобладание циклонической деятельности запустят в городе процессы предзимья.