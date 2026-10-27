Временный снежный покров может появиться в Москве после 5–6 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Очаги небольшого временного снежного покрова могут возникнуть в столице после 5–6 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, после первой декады ноября уменьшающийся световой день и преобладание циклонической деятельности запустят в городе процессы предзимья. Небо все чаще начнут закрывать плотные облака, столбики термометров по ночам будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке появятся привычные заморозки, объяснил синоптик.

"Днем в первой половине декады еще до плюс 3–8 градусов, во второй уже не выше 0 – плюс 5 градусов. В средине новой недели возрастет вероятность дождей, которые время от времени будут переходить в смешанное агрегатное состояние – 3–4 ноября возможен первый снег", – добавил Леус.

Он подчеркнул, что для автомобилистов наступает пора смены шин на колесах, поскольку летние покрышки при температуре ниже плюс 5 градусов теряют свои свойства и не могут обеспечить хорошее сцепление с дорогой. Осадки лишь ухудшают этот процесс, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Московском регионе до конца октября ожидается выше климатической нормы на 4–5 градусов. По его словам, до конца месяца погода в Москве сильно не изменится, осадки также не ожидаются.

При этом, добавил специалист, столбики термометров могут начать опускаться до нуля после 3–4 ноября, по ночам вероятны заморозки до минус 3 градусов.