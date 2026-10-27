Суд ФРГ не стал прекращать дело против обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Фото: РИА Новости/командование обороны Дании

Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении уголовного дела, связанного с подрывом "Северных потоков". Об этом сообщает ТАСС из зала заседания.

"Ходатайство отклоняется", – заявила председательствующая судья, добавив, что фигурант "не ограничен в защите".

Ходатайство о прекращении дела было подано 14 октября. По словам адвокатов, Кузнецов не может разглашать военную тайну, так как является бывшим военным. В связи с этим, указали они, обеспечить справедливый процесс невозможно.

Газопроводы "Северный поток" были подорваны в сентябре 2022 года. В ходе расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Через некоторое время удалось установить личности еще двух подозреваемых.

Украинца, который, вероятно, возглавлял группу по подрыву, задержали в Италии в августе 2025 года. Обвинение ему было предъявлено в 2026 году. Кузнецов в ходе рассмотрения уголовного дела от устных показаний отказался.

