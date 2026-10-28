Пожар в историческом доме в Каргополе ликвидирован

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Пожар в многоквартирном доме – памятнике архитектуры регионального значения в Каргополе полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Архангельской области.

По данным ведомства, здание, построенное в 1916 году, получило повреждения по всей площади.

Для жителей подготовили пункт временного размещения на 50 человек. Он организован в Доме детского творчества и находится. В ближайшее время будет решаться вопрос о предоставлении маневренного жилья тем, кто в нем нуждается.

Возгорание началось ночью 28 октября по адресу Ленинградская улица, дом 9. В здании два подъезда и восемь квартир. По информации из открытых источников, в нем расположен дом купца Серкова. Сведения о погибших или пострадавших не поступали.