РЖД не стали менять правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

РЖД не станут менять правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

В компании напомнили, что по действующим правилам мелких домашних животных перевозят в переносках, ящиках, корзинах, клетках или контейнерах. Их размещают на местах, предназначенных для ручной клади.

Согласно приказу Минтранса России № 352 от 5 сентября 2022 года, сумма трех измерений переноски не должна превышать 180 сантиметров. При этом она не должна мешать другим пассажирам или создавать препятствия для свободного перемещения по вагону.

Также в РЖД подчеркнули, что владелец животного несет полную ответственность за присмотр за питомцем.

Ранее в государственной ветеринарной службе Москвы напомнили, что готовиться к путешествию с питомцем нужно минимум за месяц, а при перелете за границу этот срок может увеличиться. Например, для поездок по России кошкам и собакам не требуются дополнительные справки и достаточно осмотра в госветклинике и отметки в ветпаспорте, однако для поездки за рубеж правила сложнее.