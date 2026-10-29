02:07Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 72 беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
На подлете к Москве сбили еще 15 беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших или повреждениях на земле нет.
Ранее мэр столицы сообщал о перехвате 57 беспилотников, направлявшихся к Москве. Общее число сбитых дронов увеличилось до 72.
На фоне атаки сохраняются ограничения в работе московских аэропортов. Аэропорт Внуково закрыт. Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.