Собянин сообщил о ликвидации уже 72 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве сбили еще 15 беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших или повреждениях на земле нет.

Ранее мэр столицы сообщал о перехвате 57 беспилотников, направлявшихся к Москве. Общее число сбитых дронов увеличилось до 72.

На фоне атаки сохраняются ограничения в работе московских аэропортов. Аэропорт Внуково закрыт. Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.