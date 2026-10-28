Уехавший в США Флавиу Болсонару объявил себя избранным президентом Бразилии

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Сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы в Бразилии и покинувший страну на фоне расследования об отмывании денег, заявил о своей победе в голосовании. В письме, фрагменты которого опубликовала газета Folha de S.Paulo, политик назвал себя законно избранным главой государства.

"Обращаюсь к бразильскому народу и мировому сообществу как законно избранный президент Бразилии", – говорится в обращении от имени Болсонару.

Сенатор вновь заявил, что не признает результаты голосования. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа "за теплый прием".

Ранее Болсонару тайно покинул Бразилию на фоне разбирательства по делу об отмывании денег. По данным СМИ, он пересек границу с Аргентиной, после чего вылетел в Соединенные Штаты на частном самолете.