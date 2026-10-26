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26 октября, 11:45

Политика

В Европе назвали победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии успехом Путина

Фото: AP/Natacha Pisarenko

Победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах можно считать политическим успехом Владимира Путина. Такое мнение высказал в соцсети X австрийский общественный деятель, председатель организации "Австрийский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер.

Фелингер комментировал результаты второго тура президентских выборов.

"Путин вновь одержал верх в Бразилии", – передает Life.ru его слова.

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. По итогам обработки протоколов, победу на них одержал действующий лидер Лула да Силва. Он набрал 51,75% голосов, тогда как кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару получил 48,25%.

Позже Болсонару заявил, что итоги выборов должны быть аннулированы. Причиной он назвал решение судебных властей продлить время голосования на два часа.

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