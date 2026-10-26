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26 октября, 15:37

Общество

Подмосковные врачи удалили пациентке из Африки опухоль весом почти 20 кг

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) удалили пациентке из Африки опухоль весом почти 20 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Женщина поступила в медучреждение с жалобами на миому, беспокоившую ее несколько лет. УЗИ выявило увеличение матки почти в 180 раз. Самые крупные узлы были размером 20 на 25 сантиметров. Разросшаяся матка занимала брюшную полость и малый таз, давила на мочевой пузырь и кишечник, сжимала сосуды. Это привело к тромбозу и создало прямую угрозу жизни.

Во время операции сложность заключалась в том, что опухолевидные образования, по предварительным оценкам, составляли не меньше 1/5 общей массы тела женщины, рассказал ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Федоров.

По его словам, помимо удаления пораженного органа, нужно было разделить обширные сращения – между маткой и кишечником, нижней поверхностью диафрагмы, правой долей печени и желчным пузырем. В брюшной полости также скопилось более литра жидкости.

Вмешательство длилось четыре часа. За это время специалисты удалили образования, а внутренние органы вернули в нормальное положение. Через неделю пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Она продолжит наблюдаться у специалистов института.

Ранее в Москве нейрохирурги успешно удалили женщине эпендимому – редкую опухоль, которая может метастазировать по нервной системе и маскироваться под различные неврологические заболевания. Вмешательство проходило под микроскопом с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом.

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