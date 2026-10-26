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26 октября, 11:15

Общество

В Подмосковье врачи спасли пациента с острой дыхательной недостаточностью

Фото: vk.ru/pushkino_rb

Хирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова спасли 64-летнего мужчину с острой дыхательной недостаточностью. Пациента госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Компьютерная томография показала скопление гноя в плевральной полости. Ранее мужчина перенес тяжелую деструктивную пневмонию, после нее между легким и стенками плевральной полости появились множественные плотные спайки. Из-за них гной разделился на отдельные камеры, а скапливавшаяся жидкость давила на легкое и мешала дышать.

Обычный дренаж не смог бы полностью очистить все изолированные полости от содержимого, поэтому специалисты выбрали экстренную торакоскопию. Операцию выполнил хирург, доктор медицинских наук Александр Филимонюк-Смелков. Под визуальным контролем он разъединил спайки, освободил легкое от сращений, удалил гной из камер плевральной полости и поставил дренажи для отвода жидкости.

После вмешательства пациенту назначили курс антибактериальной терапии и респираторную поддержку. Состояние удалось стабилизировать, дыхательная функция стала постепенно восстанавливаться.

До этого врачи Одинцовской областной больницы спасли мужчину с тяжелыми травмами после ДТП. Обследование выявило внутреннее кровотечение и полный разрыв мочевого пузыря. Из-за попадания жидкости в брюшную полость пациенту грозил перитонит. Во время вмешательства хирурги остановили кровотечение, а урологи восстановили мочевой пузырь.

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