Врачи в Подмосковье восстановили женщине палец, отрезанный секатором

Фото: mz.mosreg.ru

В Пушкинской больнице врачи восстановили пациентке палец, который она случайно отсекла электрическим садовым секатором во время обрезки малины, сообщает телеканал "360".

Несчастный случай произошел во время сезонных работ в саду. Женщина услышала хруст, но не сразу поняла, что случилось. Отрезанный палец она нашла внутри перчатки, после чего обработала рану, упаковала отделенную часть и отправилась за медицинской помощью, рассказал хирург-травматолог Александр Первухин, который провел экстренную микрохирургическую операцию.

Ткани, как показало обследование, находились в критическом состоянии. Однако шанс на восстановление сохранялся, и пациентку сразу перевели в операционную.

Под операционным микроскопом медики соединили костные отломки и сухожилия, а также восстановили мелкие кровеносные сосуды и нервные волокна.

"Это была кропотливая и напряженная работа – права на ошибку не было", – рассказал Первухин.

По данным контрольных осмотров, вмешательство оказалось успешным: через шесть дней ткани прижились, кожа приобрела здоровый розовый оттенок. Подвижность и чувствительность постепенно восстанавливаются. В настоящее время пациентка проходит реабилитацию.

Ранее травматологи Московского областного центра охраны материнства и детства восстановили ребенку разорванную после падения с забора кисть. Ребенок перелезал через забор, но упал. Из-за этого пострадали мягкие ткани между мизинцем и безымянным пальцем, а сам безымянный палец деформировался. Задача травматологов состояла не только в том, чтобы закрыть рану, но и в том, чтобы вернуть руке способность работать.

