Врачи в Москве спасли пациента с нарушением оттока крови из сердца

Фото: MAX/"Московская медицина"

Кардиохирурги городской клинической больницы имени Вересаева провели операцию пациенту с нарушением оттока крови из сердца. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.

57-летний мужчина жаловался на слабость, головокружения и обмороки. В ходе обследования выяснилось, что стенка между отделами сердца значительно утолщена и почти наполовину перекрывает путь крови, а аортальный клапан работает неправильно.

Врачи выполнили малоинвазивное вмешательство под контролем ультразвука, что позволило точно отслеживать каждый этап операции. Хирурги аккуратно удалили участок утолщенной сердечной мышцы размером 2,5 на 3 сантиметра и восстановили работу органа. Спустя 10 дней пациент был выписан в хорошем самочувствии.

Ранее столичные медики помогли пациентке с врожденной аномалией – кистой урахуса. Женщину несколько лет беспокоили боль и выделения из области пупка. Хирурги смогли полностью убрать новообразование и сохранить нормальную работу мочевого пузыря.

