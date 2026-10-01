Стоимость зерна в южных регионах России снизилась вдвое

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Цены на зерно в южных регионах России этой осенью снизились в два раза. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР).

Самая сложная ситуация сложилась в Краснодарском крае и Ростовской области, где власти ввели режим ЧС из-за проблем со сбытом урожая. Фермеры не могут реализовать товар, чем пользуются перекупщики, резко снижая закупочные цены. При себестоимости пшеницы третьего класса в 11–13 тысяч рублей за тонну аграриям предлагают около 5 тысяч.

Глава ассоциации в Ростовской области Алексей Жданов заявил, что аналогичная ситуация наблюдается и почти по всему Северному Кавказу, где зерно хотят забрать чуть ли не бесплатно. При этом скупают не только пшеницу, но и ячмень, и горох.

По его словам, обещанной аграриям пролонгации по кредитам все еще нет, а закупочная интервенция не началась. Это ставит под угрозу посевную озимых, площади которой на юге страны могут сократиться на 30%. Как уточнил Жданов, для засеивания необходимо купить топливо, удобрения и семена, на которые у фермеров нет денег.

Вице-президент АККОР Ольга Башмачникова также отметила, что ситуация остается непростой. Она указала, что зерно предлагают продавать по 4 тысячи рублей за тонну, потому что "рынок стоит и нет продаж".

По ее мнению, меры, прорабатываемые властями, в совокупности могут изменить ситуацию. В том числе это субсидии на гектар и на железнодорожные перевозки, а также пролонгация финансовых обязательств.

Ранее в Краснодарском крае фермеры собрали первый в России урожай бананов. Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал, что в стране большое разнообразие климатических зон, что дает возможность развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельскохозяйственных культур.