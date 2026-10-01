Кратковременные дожди ожидаются в Подмосковье 2 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Кратковременные дожди ожидаются в Подмосковье в пятницу, 2 октября. В основном они прогнозируются в восточных районах, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом в выходные, 3–4 октября, погода будет солнечной, добавил он. В Московском регионе сохранит свое влияние антициклон.

Температура воздуха в пятницу и субботу днем составит 8–13 градусов, в воскресенье – 9–14 градусов. Ночью в пятницу ожидается 3–5 градусов, в субботу – 2–4 градуса. В воскресенье по области возможны заморозки до минус 2 градусов.

Атмосферное давление при этом будет медленно понижаться, отметил синоптик. В пятницу – 761 миллиметр ртутного столба, в субботу – 759, в воскресенье – 754 миллиметра с последующей тенденцией к падению.

Тем временем в Москве октябрь прогнозируется теплее нормы на 0,5–1,5 градуса. Осадков будет меньше обычного – 85–95% от нормы. Наиболее теплой станет вторая пятидневка месяца.

