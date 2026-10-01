Движение было временно перекрыто на ряде улиц столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение было временно перекрыто на ряде улиц Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, движение закрывали в Выставочном переулке. Кроме того, ограничения распространялись на съезды с Боровского шоссе, с Озерной улицы и с Можайского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

"Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее", – призывали в Дептрансе.

Ранее в ведомстве предупредили, что 1 октября в городе возможны временные ограничения движения в Центральном административном округе. В связи с этим водителей призвали заранее планировать поездки, следить за ситуацией с помощью навигатора и закладывать на дорогу дополнительное время. Для поездок по городу москвичам посоветовали выбирать метро.

