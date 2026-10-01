Полоса препятствий в стиле "русский ниндзя" обустроена в Ломоносовском районе

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Во дворах и общественных пространствах Москвы создают комплексы, где можно не только заниматься на отдельных тренажерах, но и проходить целые полосы препятствий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, на улице Архитектора Власова в Ломоносовском районе появился большой спортивный кластер. Его центральным элементом стала полоса препятствий "русский ниндзя", которая объединена в единое пространство с воркаутом, беговыми дорожками, площадками для баскетбола и мини-футбола, а также турниками и брусьями. Более того, там повесили боксерские груши и поставили столы для настольного тенниса.

Полоса препятствий дает возможность иначе выстроить тренировку. Вместо повторения упражнений на одном снаряде можно последовательно проходить несколько элементов, задействуя разные группы мышц.

Похожий принцип используют при создании игровых детских площадок. Например, на Загородном шоссе в Донском районе среди деревянных элементов сделали полосу препятствий. Рядом установили развивающие панели, качели и другие игровые конструкции.

Детские и взрослые комплексы объединяет один подход: люди не остаются около одного снаряда, а постепенно проходят весь маршрут. Подобные полосы препятствий расширяют возможности обычных спортивных и игровых площадок. Взрослые могут использовать их для функциональных тренировок, а дети – для развития ловкости и координации в формате игры.

Помимо этого, в столичных дворах появились новые шахматные и теннисные столы. В частности, столы для шахмат установили на Малой Красносельской улице и в 6-м Красносельском переулке, а также на Мытной улице. Любители пинг-понга могут посетить площадки в Колокольникове и Большом Симоновском переулках, на 2-й Дубровской и Сосинской улицах.