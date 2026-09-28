Новые столы для шахмат и настольного тенниса появились в столичных дворах

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Новые шахматные и теннисные столы появились во дворах столицы. В некоторых местах игровые площадки вошли в состав крупных спортивных и рекреационных пространств, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

В Центральном административном округе шахматные столы установили в Красносельском районе на Малой Красносельской улице и в 6-м Красносельском переулке, а также в Якиманке на Мытной улице. Для любителей пинг-понга в Мещанском районе оборудовали пространство в Колокольникове переулке. Еще несколько теннисных столов появились в Таганском районе на 2-й Дубровской и Сосинской улицах, а также в Большом Симоновском переулке.

На севере города места для настольных игр обустроили в районах Левобережный и Западное Дегунино. На Фестивальной и Базовской улицах можно сыграть в настольный теннис, а в Валдайском проезде и на Базовской улице установили шахматные столы.

В районе Сокольники на улице Олений Вал спортивное пространство дополнили двумя антивандальными столами для пинг-понга. Рядом обустроили крытую аллею со скамейками-качелями и установили дополнительные парковые лавочки для отдыха после игры.

На юго-востоке города новые площадки для настольного тенниса появились в районе Выхино-Жулебино на Жулебинском бульваре и Привольной улице. Еще одно пространство создали в Некрасовке на Рождественской улице, где уложили травмобезопасное покрытие.

В Нагатино-Садовниках на Нагатинской улице установили два высокопрочных теннисных стола, рассчитанных на интенсивную эксплуатацию. Конструкции устойчивы к осадкам, перепадам температур и механическим воздействиям.

В Чертанове Южном столы для пинг-понга появились в двух обновленных дворах. На Варшавском шоссе их разместили рядом с переоснащенной детской игровой площадкой, а на улице Академика Янгеля два стола дополнили спортивное пространство с уличными тренажерами под навесами.

Ранее в районе Чертаново Центральное на юге Москвы обустроили современную игровую зону. На Кировоградской улице обновили общественное пространство и благоустроили территорию.

Теперь на месте устаревшего игрового комплекса установлены новые конструкции для детей разных возрастов. На площадке появились две карусели, качели и песочница.