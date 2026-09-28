МВД предупредило о схемах мошенников с использованием данных о работе и СНИЛС

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Мошенники могут использовать в своих схемах информацию о месте работы и номер СНИЛС потенциальной жертвы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что сведения о месте работы применяются в схемах с фейковыми рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом сообщить человеку о якобы компрометации учетных записей.

После этого злоумышленники используют уже известную легенду о необходимости передать денежные средства "для декларации". В ход идут истории о "переводе денег террористам" и "проверке правоохранителей".

В МВД подчеркнули, что даже с помощью безобидной информации аферисты могут составить цифровой портрет жертвы, чтобы попытаться ее обмануть.

Ранее мошенники начали изучать покупки и геопозицию россиян для подбора индивидуальных схем обмана. Это позволяет им сделать свои сценарии более правдоподобными для конкретного человека. Для защиты от аферистов в МВД рекомендовали не делиться фотографиями приобретений и местоположением в соцсетях.

