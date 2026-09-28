МВД предупредило о мошенниках, изучающих покупки жертв в соцсетях

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Мошенники начали искать в соцсетях потенциальных жертв фотографии покупок и геопозиции, а также анализировать личную информацию, чтобы подбирать индивидуальные схемы обмана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

Злоумышленники ищут в аккаунтах потенциальных жертв фотографии с покупками, метки с геопозицией, сведения о работе и списки друзей. Собранные данные позволяют аферистам выстраивать более правдоподобные сценарии, нацеленные на конкретного человека.

Чтобы защититься от продуманных обманов, полицейские советуют не публиковать в соцсетях геопозиции и фото приобретений, а также отключить автоматическое проставление геотегов. Кроме того, рекомендуется ограничить доступ к странице для незнакомцев.

Ранее стала известна еще одна мошенническая схема: аферисты начали создавать в мессенджере Telegram мини-приложения, которые могут имитировать платформу "Яндекс Задания", и под предлогом быстрого заработка на них выманивать деньги и данные.

В МВД предупредили, что мошенники убеждают россиян совершать преступления под видом законных или благородных действий, например помощи полиции в поимке преступников. Кроме того, злоумышленники могут убеждать жертву, что она получит деньги за простую подработку или должна предоставить банковскую карту лишь для технической операции.