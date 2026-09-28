С 1 января в России может измениться порядок работы хирургов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С начала 2027 года в России может быть пересмотрен порядок работы хирургов. Медикам могут дать возможность оказывать помощь за пределами больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.

Согласно проекту приказа, хирурги будут работать как на месте вызова скорой помощи, так и в автомобиле при проведении медицинской эвакуации. Также хирурги будут оказывать помощь в рамках паллиативной медицины.

В документе также уточняется, что на должность врача-хирурга назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Минздрава по специальности "хирургия".

Ранее министерство утвердило новый стандарт лечения депрессии, который заменит действующий с 2022 года. Согласно нововведениям, пациенты с депрессией теперь будут проходить осмотр уролога и диспансерный прием врача-психиатра.

Кроме того, в список возможных процедур вошли электропунктура, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия.