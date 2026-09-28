Совладелец "Лукойла" Алекперов возглавил рейтинг россиян по выплаченным дивидендам

Фото: телеграм-канал "ПАО "ЛУКОЙЛ"

Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов занял первую строчку в рейтинге россиян по выплаченным дивидендам за 2025 год. Сумма превысила 106 миллиардов рублей по версии Forbes.

По оценке издания, Алекперов контролирует большую часть доли через закрытые паевые фонды, однако около 3% акций ему принадлежат напрямую.

В рейтинге учитываются два типа выплат: прямые и косвенные дивиденды, у части участников представлены оба типа.

Второе и третье места заняли совладельцы газовой компании "Новатэк" и химической группы "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммами дивидендов 87,1 и 75,1 миллиарда рублей соответственно.

Как поясняет Forbes, в обоих случаях речь идет о косвенных дивидендах, которые получают подконтрольные им холдинговые структуры.

Четвертую позицию занял совладелец группы "Меркурий Ритейл Холдинг" и дистрибьютора потребительских товаров "Мегаполис" Игорь Кесаев. Его дивиденды составили 40,5 миллиарда рублей.

Ранее Forbes представил рейтинг 19 крупнейших налогоплательщиков России, чей НДФЛ превысил 1 миллиард рублей. Первое место занял бывший совладелец "Лукойла" Леонид Федун. По оценке, в 2025 году его НДФЛ составил 12,19 миллиарда рублей.