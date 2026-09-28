Высокоскоростной интернет будет доступен в поездах на ВСМ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высокоскоростной интернет будет доступен пассажирам поездов, курсирующих по высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ) в России. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью ИС "Вести".

Он уточнил, что там будут применены самые новые разработки. В конструкцию поездов уже заложено использование низкоорбитального интернета в сочетании с возможностями традиционных станций.

При этом связь будет более широкополосной и с большим объемом передачи данных, чем существующая.

Ранее в России завершились работы по созданию полигона для тестирования технологий ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Под нагрузкой поездов "Сапсан" там проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ – от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления.