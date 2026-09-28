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28 сентября, 12:48

Происшествия

Россиянка погибла при опрокидывании грузовика на остановку в Турции

Фото: depositphotos/fransz

Россиянка погибла в результате ДТП в турецкой Анталье. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым и опрокинулся на остановку общественного транспорта, сообщает News.ru со ссылкой на Demirören Haber Ajansı.

Трагедия произошла на перекрестке в районе Чолаклы. В ДТП также погибла 23-летняя гражданка Азербайджана. Тела двух женщин обнаружили под прицепом автомобиля.

Погибших направили в Институт судебной медицины Антальи. Водитель грузовика получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь. В больнице мужчину задержали. По факту ДТП начато расследование.

Ранее девять человек погибли и еще пять пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в иранской провинции Южный Хорасан. Авария произошла в ночь на 26 сентября на трассе Аръяншахр – Бирджанд.

По предварительным данным, автобус следовал из Мешхеда в Заболь, а грузовик с арматурой – из Тегерана в Бирджанд. После удара транспорт загорелся.

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