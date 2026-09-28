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28 сентября, 11:57

В мире

Принц Гарри заявил, что его дети довольны школой в Великобритании

Фото: Getty Images/Aaron Chown-Pool

Принц Гарри сообщил, что его дети успешно адаптировались к учебе в Великобритании. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на его интервью Daily Mail.

По словам Гарри, "было здорово вернуться" в Великобританию.

"Дети довольны школой, и это дает мне возможность сосредоточиться на подготовке к "Играм непокоренных", которые пройдут в Бирмингеме в июле следующего года", – сказал герцог Сассекский.

Отвечая на вопрос, что побудило семью к переезду, Гарри лаконично ответил, что "много причин", не уточнив деталей.

В конце августа стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернулись в Великобританию. Сообщалось, что они планировали поселиться в частном доме за пределами Лондона.

По данным СМИ, их переезд может быть временным и продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После возвращения Гарри появился на публике, посетив лондонскую студию Tower Bridge Studios.

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