Принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о принцессе Диане

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Принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о своей матери – принцессе Диане. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету The Daily Telegraph, ссылающуюся на источник, близкий к младшему сыну короля Великобритании Карла III.

Проектом Гарри хочет почтить память матери, подчеркивает издание. В 2027 году исполнится 30 лет со дня ее гибели. При этом пока официально не утверждены ни съемки, ни формат фильма.

Как отметил собеседник газеты, принц продолжает искать наиболее выразительный способ почтить память Дианы в юбилейный год. Возможным покупателем проекта может стать стриминговый сервис Netflix.

Как утверждают журналисты, Гарри уже обсуждал идею с друзьями матери и ее братом Чарльзом Спенсером. Граф Спенсер, по данным газеты, отказался участвовать в проекте в качестве комментатора и решил рассказать о сестре в собственной книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра".

Книгу выпустит издательство Penguin Michael Joseph. Мемуары поступят в продажу 22 сентября. Спенсер расскажет о детстве Дианы, браке с принцем Уэльским Чарльзом и обстоятельствах ее гибели.

В книге граф отмечает, что после смерти его сестры король Великобритании Карл III заявил, что ее скоро забудут. Позже Букингемский дворец указал, что горе "затуманивает разум, плохо отражается на рассудительности и окрашивает воспоминания".

После этого Спенсер обвинил Карла в газлайтинге. По его словам, высказывание дворца стало "неудачной имитацией" заявления, выпущенного в 2021 году после интервью с Гарри и его супругой Меган Маркл. Тогда там отметили, что "воспоминания могут разниться".