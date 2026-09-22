В МЧС призвали не допускать детей до 14 лет к горным восхождениям

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Детей младше 14 лет не следует брать с собой на восхождения по горным маршрутам. Такую позицию начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев озвучил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Гулиев отметил, что в советское время на туристические маршруты допускали подростков с 14 лет, и этот возрастной порог он считает минимально допустимым.

Отдельно руководитель отряда остановился на процедуре регистрации туристов, которая станет строже. Он напомнил, что раньше альпинисты регистрировались через эльбрусский отряд, что позволяло четко отслеживать местонахождение каждой группы. Переход на онлайн-формат, по мнению Гулиева, усложнил контроль: свести и систематизировать все данные стало труднее, а часть гидов и путешественников, столкнувшись с проблемами при оформлении, пытаются проходить маршруты без регистрации.

В связи с этим вводится более жесткий порядок. Как пояснил спикер, начнутся проверки, обязывающие проводников регистрировать всех участников, а при восхождении на Эльбрус установят строгий контроль.

Ранее в Госдуме предложили запретить в России восхождение альпинистов на высоты более 4–5 тысяч метров без сопровождения опытных гидов. Как рассказал депутат Сергей Кривоносов, эта инициатива направлена на повышение безопасности, она не должна ограничить права граждан. Сейчас же законодательство не запрещает самостоятельное восхождение.

