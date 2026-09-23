Силы ПВО сбили БПЛА в Таганроге, Батайске и шести районах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили беспилотники в Таганроге, Батайске и в шести районах Ростовской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу региона Юрия Слюсаря в MAX.

Дроны ликвидировали в Верхнедонском, Чертковском, Родионово-Несветайском, Миллеровском, Милютинском и Тацинском районах.

По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее сообщалось, что за неделю в результате атак Вооруженных сил Украины погиб 41 мирный житель России. Ранения получили 338 человек, среди которых 18 несовершеннолетних. Уточнялось, что удары наносились и по медицинским работникам.