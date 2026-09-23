Президент Литвы Науседа заявил, что переговоры по Украине могут начаться в 2027 году

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Переговоры по урегулированию кризиса на Украине могут начаться в 2027 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с Fox News.

"Возможно, в следующем году", – указал политик, который находится с визитом в США.

При этом Науседа считает, что в настоящий момент перспективы для переговоров отсутствуют.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил надежду на то, что конфликт удастся разрешить до зимы. При этом президент США указывал, что Зеленский и Владимир Путин собираются "заключить сделку".

В это же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, включая возможные контакты между РФ и США, не имеют смысла без предварительной работы на экспертном уровне.

Кроме того, Путин готов встретиться с Зеленским в Москве. Необходимые гарантии безопасности украинскому президенту будут предоставлены, отмечал Песков.

