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Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью Politico предостерегла от провоцирования России, процитировав дипломата наполеоновской эпохи Шарля Мориса де Талейрана о русском медведе.

Политик отметила, что те, кто говорит о уже начатой войне, хотели бы, чтобы она уже была. В связи с этим она призвала не говорить о таких вещах с легкостью.

"Талейран говорил: "Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно", – сказала политик.

Она также напомнила, что Россия является ядерной державой, и подчеркнула, что не хочет, чтобы Париж воевал с какой-либо страной, обладающей ядерным оружием. На этом фоне она выступила за завершение украинского конфликта.

Ранее Ле Пен заявила, что Париж больше не может финансово помогать Киеву. По ее словам, Франция сама находится в чрезвычайном финансовом положении, поэтому меры помощи Украине будут неоправданны.

Она также допустила, что конфликт на Украине может продлиться 100 лет или перерасти в третью мировую войну в случае прямого участия НАТО. В связи с этим Ле Пен предложила провести международную конференцию с участием представителей разных стран, чтобы обсудить возможные пути прекращения боевых действий.