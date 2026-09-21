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Французская правая партия "Национальное объединение", парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, стала типичной европейской русофобской партией, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Ле Пен считает, что Россия совершает враждебные действия – таким образом она прокомментировала решение Москвы передать под временное управление активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы.

Мера также коснулась бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана ПРО").

По словам Медведева, партия Ле Пен стала типичной европейской партией, в которой есть "русофобия и поддержка нацистов в Киеве".

"Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно?" – отметил Медведев.

Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче активов ряда компаний, среди которых "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен", во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент".

В Nestle заявили, что приняли это решение к сведению. В компании отметили, что уже ознакомились с соответствующим президентским указом, анализируют ситуацию и рассматривают возможные варианты действий.

