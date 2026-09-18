Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 13:36

Экономика

Песков объяснил передачу активов Auchan и Nestle во временное управление

Фото: kremlin.ru

Решение о передаче во временное управление российских активов компаний Auchan и Nestle было принято в том числе из-за того, что они относятся к недружественным странам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран", – подчеркнул он.

По словам Пескова, этот фактор и учитывался при принятии решения. Он также отметил, что недружественные страны активно вовлечены в военные действия против РФ и в нанесение украинских ударов по объектам мирной инфраструктуры.

17 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен".

В Nestle заявили, что приняли к сведению это решение. В компании добавили, что уже ознакомились с соответствующим президентским указом и анализируют ситуацию. Там также отметили, что рассматривают возможные варианты действий.

Читайте также


властьбизнесэкономика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика