18 сентября, 13:36Экономика
Песков объяснил передачу активов Auchan и Nestle во временное управление
Фото: kremlin.ru
Решение о передаче во временное управление российских активов компаний Auchan и Nestle было принято в том числе из-за того, что они относятся к недружественным странам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран", – подчеркнул он.
По словам Пескова, этот фактор и учитывался при принятии решения. Он также отметил, что недружественные страны активно вовлечены в военные действия против РФ и в нанесение украинских ударов по объектам мирной инфраструктуры.
17 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен".
В Nestle заявили, что приняли к сведению это решение. В компании добавили, что уже ознакомились с соответствующим президентским указом и анализируют ситуацию. Там также отметили, что рассматривают возможные варианты действий.