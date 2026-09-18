Песков объяснил передачу активов Auchan и Nestle во временное управление

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Решение о передаче во временное управление российских активов компаний Auchan и Nestle было принято в том числе из-за того, что они относятся к недружественным странам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран", – подчеркнул он.

По словам Пескова, этот фактор и учитывался при принятии решения. Он также отметил, что недружественные страны активно вовлечены в военные действия против РФ и в нанесение украинских ударов по объектам мирной инфраструктуры.

17 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен".

В Nestle заявили, что приняли к сведению это решение. В компании добавили, что уже ознакомились с соответствующим президентским указом и анализируют ситуацию. Там также отметили, что рассматривают возможные варианты действий.

